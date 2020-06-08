Удар по конкурентам: цена OnePlus Z

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Слухи о скором выходе OnePlus Z греют душу поклонникам смартфонов этой компании. Новинка обзаведется менее производительным «железом» и заведомый даунгрейд по сравнению с OnePlus 8 должен положительно сказаться на политике ценообразования на новинку, которая должна обрести небывалую популярность на рынке. Но сколько же запросят за OnePlus Z?

Утечка с просторов Индии

Один из клиентов крупнейшего индийского интернет-магазина Desidime, слил на форуме продавца любопытный скриншот с опросом. В нем ему предложено высказаться готов ли он прикупить OnePlus Z с такими характеристиками: чипсет Snapdragon 765G, Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, наэкранный сканер отпечатков пальцев, селфи-камера на 16 Мп, 6/128 Гб памяти и тройная основная камера 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп.

Но «изюминкой» этого скриншота стал ценник, который точно не оставит равнодушным пользователей — $330. Он может быть актуален для рынка Индии и сложно не согласиться, что выглядит он аппетитно. Хотя более ранние слухи указывали, что прайс будет $500. Кроме того, ресурс AndroidCentral назвал точную дату анонса OnePlus Z — 10 июля.

Что не сходится в слухах

Что касается характеристик, то тут имеется не состыковка со вчерашней утечкой. Так, нас ориентировали на наличие батарейки емкостью 4000 мАч, 8/12 Гб оперативной памяти и тройной камере приписывали датчики 48 Мп + 12 Мп + 13 Мп. Определенный скепсис вызывает тот факт, что кто-то уже осведомлен о характеристиках и цене смартфона, и даже не гнушается устраивать опрос и рассылать сведения. Ждем официального объявления даты презентации и самого ивента, который расставит все точки над «і» в части характеристик и стоимости OnePlus Z.

Источник: desidime, androidcentral