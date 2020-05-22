Удивительная система стабилизации камеры Vivo X50 Pro в действии

55

Как себя чувствует камера без оптической стабилизации хорошо знают владельцы целого ряда бюджетных и среднего уровня устройств. Даже при минимальной тряске рук есть риск, что камера не сможет захватить много света и снимок получится размазанным. Компенсировать тряску позволяет оптический стаб и эта крайне полезная штуковина найдет свое применение в Vivo X50 Pro. Компания выложила в сеть видео, с демонстрацией его работы.

Китайская компания уверяет, что поработала на славу и создала инновационную систему стабилизации «микро-стаб». Здесь предложили новую систему подвеса, созданную по аналогии с карданным подвесом. Она позволяет датчику изображения поворачиваться в любом направлении под углом до 3 градусов и это в три раза больше того угла, который может предложить сенсор с традиционным оптическим стабом.

Питается сама система от двух звуковых катушек с ленточным кабелем, соединяющим датчик со смартфоном. Кабель гибкий и складывается вдвое, а сенсор имеет толщину 4,5 мм и занимает 363 мм² свободного пространства. Добиться большей эффективности оптическому стабилизатору помогает система электронной стабилизации.

Основная камера Vivo X50 Pro сможет создавать портретные снимки и кадры с 60-кратным приближением. Кроме того, обещан датчик для макросъемки и в Pro-версии должны предложить специальный цветной фильтр, который сможет на 39% больше захватить света. Напомним, что премьера Vivo X50 и X50 Pro состоится 1 июня.

Источник: gizchina