Удивительно скромно: слили цену на Xiaomi Mi Band 5

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Анонс фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5 состоится уже завтра. Почти наверняка многие задумались о том, стоит ли купить его. Оценив весь функционал новинки, пользователь обязательно обратит внимание на цену. Какие цифры на ценнике он увидит?

Предполагаемый ценник

Достоверно об этом мы узнаем уже завтра. А у инсайдеров и профильных ресурсов остается всего один день, чтобы упражняться в предсказаниях и строить прогнозы. Не отстают и продавцы и именно их информация может быть максимально близкой к реальной. Так, одна из крупнейших китайских торговых площадок JD.com открыла прием предзаказов на Xiaomi Mi Band 5 по цене всего $27. Правда, спохватившись ресурс убрал этот ценник.

Велика вероятность, что стоимость в $27 не окажется чем-то несбыточным. Правда, возможно, речь идет о версии без NFC. Напомним, что Xiaomi Mi Band 4 пришел на рынок Китая по цене $24 в базовой версии, а вариант с NFC чипом оценили в $33.

Модуль для бесконтактных платежей обещают и в этот раз, но стоит дождаться премьеры, чтобы точно знать, предусмотрен он для глобальной версии или нет. Правда, не так давно Xiaomi привезла в Россию Mi Smart Band 4 и «прикрутила» к нему NFC. Поэтому не исключено, что в случаи и с Mi Band 5 этот чип будут устанавливать исходя из региона продаж. Не пропустите завтрашний анонс, мы о нем обязательно расскажем.

Источник: gizchina