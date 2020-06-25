Угроза погромов заставила Xiaomi маскировать свои магазины в Индии

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Индия — один из крупнейших и важных для Xiaomi рынков смартфонов. Естественно, что компания не может не принимать во внимание рост антикитайских настроений в этой стране и грозные возгласы политиков, которые призывают наложить санкции на китайский импорт. Есть немало тех, кто спекулирует на настроениях людей и пытаются вызвать взрыв общественного мнения, который может перерасти в бунты и погромы.

Превентивные меры

Чтобы предвосхитить это, в нескольких розничных магазинах Xiaomi в Индии начали появляться вывески «Сделано в Индии». Это делается для того, чтобы срыть под ними логотип компании и попытаться избежать погромов, а также акцентировать внимание, что продукция производится на территории Индии. Кроме того, Xiaomi обратилась к сотрудникам торговых точек с просьбой не одевать униформу, опасаясь того, что это может спровоцировать бунт у особо агрессивно настроенных людей, которые готовы уничтожать все, что ассоциируется с Китаем.

На данный момент Xiaomi единственный китайский производитель электроники, который предпочел скрыть собственные логотипы в магазинах от глаз окружающих. Прочие компании продолжают работать в прежнем режиме без маскировки. Тем не менее они считают, что ситуация вышла из-под контроля и обратились с письмом в адрес Всеиндийской ассоциации розничной торговли, где указали, что они не должны нести ответственность за тот ущерб, который может быть причинен погромами. Под посланием подписались представители компаний Oppo, Vivo, Xiaomi, OnePlus, Realme, Huawei и Motorola.

Вместе с тем, несмотря на рост антикитайских настроений и призывы бойкотировать продукцию из Поднебесной, это никак не отразилось на спросе на смартфоны. Только проблемы в цепочке поставок и дефицит товара стал причиной падения продаж.

Источник: economictimes

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