Украинские стартапы получат денежную поддержку от Google

В это нелегкое время мировые бренды стараются всеми силами поддерживать Украину. Компания Google тоже решила внести свой существенный вклад в помощь. Было официально объявлено о создании фонда под названием Google for Startups Ukraine Support Fund.
На фонд выделили $5 000 000. Данные средства будут распределяться между стартапами в течение всего 2022 года. По предварительным расчетам помощь в размере до $100 000 получит около 50 компаний. Еще заявлено о программе менторской поддержки Google и кредитах в Google Cloud. Предприниматели смогут развивать свой бизнес, что в свою очередь способствует восстановлению экономики страны.
Определенные украинские стартапы уже получили приглашение на временную работу в офисе Google for Startups Campus, который находится в Варшаве. Сейчас там руководят в основном женщины, которые выехали из Украины и вынуждены временно управлять своим бизнесом на территории другой страны.
Теперь быстро пройдемся по темам, какие предприниматели могут получить помощь и как подать заявку:
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