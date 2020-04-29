Умные часы Amazfit X с гибким экраном можно заказать

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В конце августа прошлого года Huami устроила презентацию своей носимой электроники, среди которой были концептуальные смарт-часы Amazfit X. Главной фишкой новинки стал гибкий дисплей. Во время анонса было обещано, что на рынок умные часы выйдут в первой половине 2020 года. Впоследствии срок начала массового производства гаджета был отодвинут на вторую половину нынешнего года.

И вот сегодня на краудфандинговой площадке Indiegogo стартовал сбор средств на Amazfit X. Для первых инвесторов ценник на смарт-часы составил $149, и есть возможность заказать их за $179. Обычная цена на гаджет должна составить $329 и его поставки планируют начать в августе.

Напомним, что Amazfit X обладают цветным AMOLED-дисплеем диагональю 2,07 дюйма разрешением 640х206 точек, аккумулятором емкостью 205 мАч для 7 дней автономной работы, микрофоном и водонепроницаемым корпусом, позволяющим совершать погружения на глубину до 50 метров.

Оснастили смарт-часы датчиком для измерения частоты сердечных сокращений и сенсором мониторинга уровня кислорода в крови. Есть поддержка GPS, Bluetooth 5.0 и 9 спортивных режимов. Весит гаджет 39 грамм и его габариты составили 22,6х13,6 мм.

Источник: Indiegogo