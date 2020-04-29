Где купить дешевле?

Умные часы Amazfit X с гибким экраном можно заказать

29.04.2020 938 1

В конце августа прошлого года Huami устроила презентацию своей носимой электроники, среди которой были концептуальные смарт-часы Amazfit X. Главной фишкой новинки стал гибкий дисплей. Во время анонса было обещано, что на рынок умные часы выйдут в первой половине 2020 года. Впоследствии срок начала массового производства гаджета был отодвинут на вторую половину нынешнего года.

 

Умные часы Amazfit X с гибким экраном можно заказать – фото 1

 

И вот сегодня на краудфандинговой площадке Indiegogo стартовал сбор средств на Amazfit X. Для первых инвесторов ценник на смарт-часы составил $149, и есть возможность заказать их за $179. Обычная цена на гаджет должна составить $329 и его поставки планируют начать в августе.

 

Умные часы Amazfit X с гибким экраном можно заказать – фото 2

 

Напомним, что Amazfit X обладают цветным AMOLED-дисплеем диагональю 2,07 дюйма разрешением 640х206 точек, аккумулятором емкостью 205 мАч для 7 дней автономной работы, микрофоном и водонепроницаемым корпусом, позволяющим совершать погружения на глубину до 50 метров.

 

Умные часы Amazfit X с гибким экраном можно заказать – фото 3

 

Оснастили смарт-часы датчиком для измерения частоты сердечных сокращений и сенсором мониторинга уровня кислорода в крови. Есть поддержка GPS, Bluetooth 5.0 и 9 спортивных режимов. Весит гаджет 39 грамм и его габариты составили 22,6х13,6 мм.

 

Умные часы Amazfit X с гибким экраном можно заказать – фото 4

 

Источник: Indiegogo

Amazfit X
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Jevgenijs Panins
Информации до старта на Indi было минимум . Посмотрел на старте , думал поучаствовать , так нифига не изменилось . Что это фитнес трекер ? За 300 баксов ?
29.04.2020 14:50
Ответить

telegram__banner.png
Умные часы Amazfit X с гибким экраном можно заказать