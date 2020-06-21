Unihertz Jelly 2: для тех, кто ищет компактный смартфон

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Невозможно не заметить, что за последние несколько лет дисплеи смартфонов стали значительно больше. Компактные решения понемногу позабылись, потребность в небольших и компактных аппаратах начала снижаться. Ну, или нас пытаются в этом убедить производители смартфонов и мы начали так думать из-за отсутствия интересных решений.

Мини-смартфон наших дней

А, между тем, и в наши дни компактные смартфоны представляют собой ценность и есть компании, которые делают ставку на подобные решения. Среди них фирма Unihertz, которая намерена попробовать собрать средства на выпуск Jelly 2 с 3-дюймовым дисплеем разрешением 854х480 пикселей.

В основу смартфона лег процессор Helio P60 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-G72 MP3. Обладает аппарат 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, фронтальной 8-мегапиксельной камерой и основной на 16-мегапикселей. Габарит корпуса Unihertz Jelly 2 составили 95х49,4х16,5 мм и внутри скрывается аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч. В арсенале устройства сканер отпечатков пальцев, чип NFC и операционная система Android 10.

В ближайшие дни на платформе Kickstarter начнется сбор средств на компактный смартфон по цене $129.

Источник: liliputing