Уникальный Exynos 2200 громит конкурентов в бенчмарке

25.08.2021 1708 10

На данном этапе Exynos 2200 выглядит весьма впечатляюще

О новом чипе Exynos с графикой AMD говорят достаточно давно и охотно. Именоваться он должен Exynos 2200 и в сеть уже сливали результаты тестов новинки, которые указывали на то, что в плане производительности она будет настоящим монстром. Это же подтверждают и свежие результаты прогонки чипа в GFXBench.

 

Читать также: Представлен Samsung Galaxy M32 за высокий прайс    ﻿

 

Так, по итогам забега в Manhattan 3.1 процессор выдал 170,7 fps, в Aztec normal результат составил 121,4 fps и в Aztec high – 51,5 fps. Чтобы вы понимали, как эти результаты выглядят на фоне конкурентов, скажем, что Apple A14 Bionic в этом же тесте выдает 120 fps, 79,9 fps и 30 fps соответственно. Финальная версия Exynos 2200 после его оптимизации может демонстрировать еще более высокий результат.

 

Уникальный Exynos 2200 громит конкурентов в бенчмарке – фото 1

 

На фоне таких рекордных показателей на первый план выходит вопрос, а как будут обстоять дела с перегревом и сможет ли Samsung предложить эффективную систему охлаждения, способную обуздать горячий нрав Exynos 2200. Иначе толку от высокой производительности будет мало, чип станет сбрасывать частоты и троттлинг станет хронической его болезнью.

 

Читать также: Samsung Galaxy A21 совершил акт самосожжения на борту самолета   ﻿

 

Напомним, что есть слухи, что Exynos 2200 получит три кластера ядер, где один отведут под мощное ядро Cortex-X2, второй — Cortex-A78 и третий блок займут энергоэффективные ядра Cortex-A55. Графический чип будет построен на микроархитектуре AMD RDNA2 и его кодовое имя Voyager.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: mydrivers

Exynos 2200
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.08.2021

Комментарии

Захарченко Андрей 0
А про тротлинг уже говорилось, 30%, только не помню после скольки минут или прогонов в тестах.
25.08.2021 13:30
Гарагуля Ирина 0
Пруфы бросай с 30% троттлинга, почитать охота
25.08.2021 13:57
Захарченко Андрей 0
"ваш отзыв будет размещён после проверки администратором сайта", я так понимаю что ссылку скинуть не получится. "Несмотря на троттлинг, GPU AMD в Exynos 2200 превосходит новейшие GPU Mali" вот название статьи где ишлось про тротлинг.
25.08.2021 14:12
Гарагуля Ирина 0
Про троттлинг почитала. Не вопрос, все пишут об этом. Конечный результат будет после выхода exynos 2200. И к чему тут твое бурчание про то, что про троттлинг уже говорилось?
25.08.2021 14:28
Захарченко Андрей 0
А к тому, что "а как будут обстоять дела с перегревом", вот я и написал, что 30% падение производительности.
25.08.2021 14:36
Захарченко Андрей 0
Ровно эти же тесты были и в 2020, и года пол назад, и вот их показуют опять
25.08.2021 13:28
Гарагуля Ирина 0
Тесты были разными. Пжл, июнь 2021 г. GFXBench Manhattan 3.1, Aztec (нормальный) и Aztec (высокий) Samsung Exynos 2200 набрал 181,8, 138,25 и 58 кадров в секунду соответственно. Инфа с ресурса sparronews. Проверяй свои слова, а не пизди по принципу лишь бы че выплюнуть и показать себя всезнайкой
25.08.2021 13:57
Захарченко Андрей 0
"ARM-процессор Samsung с графикой AMD RDNA впечатляюще выступил в GFXBench" на overclockers.ua 03.05.2020, то же самое и года по назад, а вот за сейчас да, результаты ниже, не удивлюсь если после "оптимизации" увидим то, что было выложено ранее.
25.08.2021 14:22
Гарагуля Ирина 0
Отлично, почитала и ты сам себе противоречишь В статье на overclockers.ua другие цифры, чем в этой статье в части последних тестов. Отличия по результатам есть, поэтому и сообщают
25.08.2021 14:26
Захарченко Андрей 0
1)"а вот за сейчас да, результаты ниже"-да, тесты не те же.
2)это про то, что год назад были те тесты, которые опять публиковали в этом.
25.08.2021 14:55

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Уникальный Exynos 2200 громит конкурентов в бенчмарке