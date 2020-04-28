Успей купить OnePlus 8, Huawei Nova 5T, Redmi Note 7 и другие гаджеты по низкой цене

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Дамы и господа, почта работает. И это в равной степени относится как к курьерской доставке, так и отделениям почты. Как известно, коронавирус в посылках из Китая не водится, поэтому нет причин отказываться от покупки какого-то гаджета. Особенно при условии, что неожиданно на горизонте и скидочка замаячит.

Мы торговлей не занимаемся, но всегда готовы указать на «продавана», который продает что-то по сниженной цене. Для этого и Telegram-канал Andro price организовали, чтобы в одном месте публиковать все актуальные предложения. Если, по каким-то причинам вы пропустили подборку на сегодняшние акции, то вот вам пятерка устройств с низкими ценами:

Смартфон OnePlus 8

Характеристики: Snapdragon 865, 6.55" AMOLED 90Hz, Android 10.0, аккум. 4300мАч, NFC, 8/128 Гб, черный

Предложение для РФ!

Цена: $520,16 - https://lite.bz/dJ_haz

Скидка продавца $5.0 + спецкупоны $48.0 + промокод "REBOOT3000"

Смартфон HUAWEI Nova 5T

Характеристики: Kirin 980, 6.26" FHD, EMUI 9.0, аккум. 3750 мАч, Bluetooth 5.0, NFC, 6/128 Гб, синий

Предложение для РФ

Цена: $253,26 - https://lite.al/2jP1DF

Спецкупоны $24.0 + промокод "LIVE10000"

Смартфон Redmi Note 7

Характеристики: Snapdragon 660, Android 9.0 Pie, 6.3"IPS, 4000 мАч, 4/64 Гб, синий и черный цвета

Предложение для РФ!

Цена: 8390 руб - https://fas.st/GWt_2

Промокод "KARI2000"

Смарт-часы Amazfit GTR Lite

Характеристики: 1.39" AMOLED, Bluetooth 5.0, аккум. 410мАч, 5ATM, черный

Предложение для РФ

Цена: $6699 - https://lite.al/KvEerU

Скидка продавца $20.0 + спецкупоны $6.0 + промокод "adme0327"

Смартфон Lenovo K5 Play

Характеристики: Snapdragon 430, дисплей 5.7" LCD, аккум. 3000 мАч, Android 8, 3/32 Гб, черный

Предложение для РФ

Цена: $58,53 - https://lite.bz/azizdW

Промокод "adme0327"