Успей купить по сниженной цене Redmi Note 9S и Oppo Reno 3 Pro

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К сожалению, большинство торговых сетей и интернет-магазинов не могут предложить какого-то большого разнообразия акций. Как правило, перечень акционных товаров очень небольшой. Найти хорошие скидки можно, но придется потратить уйму времени, чтобы отыскать что-то действительно стоящее и достойное внимания.

Как обычно, на помощь может прийти наш Telegram-канал Andro price, где в одном месте аккумулируется информация обо всех актуальных предложениях. Сегодня нескольким интернет-магазинам есть что предложить в плане скидок на смартфоны и смарт-часы. Если вы хотите что-то приобрести с выгодой для собственного бюджета и не прочь немного сэкономить, тогда посмотрите перечень их трех самых выгодных предложений сегодняшнего дня.

Смартфон Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020мАч, 4/64 Гб, серый цвет

Цена: $158,99 - https://lite.bz/C_OYv

Промокод "DHGN9S"

Смартфон Oppo Reno 3 Pro 5G

Характеристики: Snapdragon 765G, 6.5" 90hz AMOLED, 4025 мАч, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: 519,99 - https://lite.bz/jm3zet

Смарт-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, 340 мАч, IP68

ПРЕДЗАКАЗ Отправка товара после 15 июня!

Цена: $33,29 (+ доставка) - https://lite.bz/xQF3rW

Промокод "band10"