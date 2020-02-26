Успей купить со скидкой Xiaomi Mi TV 4S

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Возможно, вы находитесь в поиске нового телевизора. Побывали в магазинах, изучили товары в сети, а также отзывы о них. В поиске подходящего варианта вы почти наверняка искали предложения со скидкой. Мало, кто откажется от покупки нужной электроники с экономией для собственного бюджета. И такую возможность предоставляет компания Xiaomi и торговая площадка AliExpress.

Только 26-27 февраля есть возможность приобрести по привлекательной цене телевизор Xiaomi Mi TV 4S. Тут на помощь придут скидочные купоны: XIAOMI300, XIAOMI800 и XIAOMI1500. Воспользовавшись купонами продавца и дисконтом 1%, можно купить телевизоры по сниженной цене: версии с диагональю дисплея 32ʺ (9490,10руб), 43ʺ (18990,10руб) и 55ʺ (28290,10 руб).

Xiaomi Mi TV 4S — это типичный продукт от Xiaomi, который предлагает максимум за свои деньги. Без недостатков не обошлось, но они такие, с которыми можно смириться. Разрешение у старших моделей 4К и объем памяти 2/8 Гб, а младшая предлагает 1366х768 точек и 1/8 Гб. Различаются телевизоры и мощностью звука. Так старшая версия на 55ʺ издает 10 Вт звук, а две других модификации 8 Вт и 5 Вт.

Купить Xiaomi Mi TV 4S со скидкой