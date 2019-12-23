Успей приобрести защищенный Blackview BV9900 за $299,99

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Не так давно компания Blackview вывела на рынок свой очередной несокрушимый смартфон BV9900, получивший максимальный уровень защиты и он способен без ущерба для себя пережить 30-градусный мороз. Только сегодня есть возможность приобрести эту модель со скидкой в $200.

Ценник составит $299,99, и он распространяется на ограниченное количество устройств — 200 единиц. Те, кто не успеет оформить покупку по специальной цене, имеют шанс приобрести Blackview BV9900 за $329,99 и этот ценник актуален в течение одних суток.

Напомним, что это смартфон, построенный на базе процессора Helio P90 в связке с 8 Гб оперативной памяти. Оснастили его флеш-модулем на 256 Гб, модулем NFC, дисплеем диагональю 5,84 дюйма разрешением 2280х1080 точек, фронтальной 16-мегапиксельной камерой и аккумуляторной батареей емкостью 4380 мАч.

Руководит работой Blackview BV9900 операционная система Android 9.0 Pie и есть квадрокамера на задней панели с датчиками 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт и сам корпус защищен по классу IP68/IP69K (военный стандарт MIL-STD-810G).

Купить Blackview BV9900 со скидкой