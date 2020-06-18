Устали от «лопат»? Или даешь максимализм в диагоналях дисплеев?

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Смартфоны в буквальном смысле растут с каждым годом. Когда на рынок вышли первые фаблеты — многие удивились. Кто-то посчитал их странной и временной экзотикой. Но, как оказалось, они пришли всерьез и надолго, вытесняя компактные решения.

Производители продолжают гнуть линию на создание лопатофонов и не слушают «хотелки» пользователей. Сегодня почти все немногочисленные Android-смартфоны с диагональю менее 6 дюймов — металлолом. Тогда как пользователи не прочь получить хорошее «железо» в сверхкомпактном корпусе. А еще есть немало тех, кто считает, что производители увлеклись созданием «лопат».

Настроение пользователей

Так, ресурс Androidauthority провел опрос среди своих читателей, по итогам которого удалось определить, что 49,8% из всех проголосовавших считают, что современные смартфоны слишком большие и им это категорически не нравится. Еще 25% согласились с тем, что наблюдается засилье лопатофонов, но такое положение дел не вызывает у них неприятия, они не против таких устройств.

Для 10% участников плебисцита современные смартфоны не велики, и они не прочь заполучить в пользование что-то побольше. 15% опрошенных высказались в пользу того, что сейчас размеры мобильников — в самый раз, золотая середина.

А что думаете вы? Компактные смартфоны только на радость «староверам»? Вы скучаете по небольшим трубкам и есть ли у них перспектива?

Источник: androidauthority