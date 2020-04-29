Установи живые обои MIUI 12 прямо сейчас

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В минувший понедельник Xiaomi провела презентацию, которая была посвящена анонсу Xiaomi Mi 10 Youth Edition и MIUI 12. Среди всех нововведений новой фирменной прошивки запомнились новые динамические «суперобои». Выглядят они эффектно и впечатляюще. Многие были бы не прочь установить их на свой смартфон. И такая возможность появилась.

Умельцам удалось извлечь динамические заставки из прошивки и выложить их в сеть для скачивания. Отныне их можно установить практически на любое устройство, работающее под управлением Android 8.1 и более новых версий зеленого робота.

Для того, чтобы вожделенные «суперобои» из MIUI 12 оказались на вашем устройстве, нужно установить нужный APK-файл, перейдя по этой ссылке. После этого необходимо распаковать архив с обоями и перейти в штатное меню выбора обоев, вам нужен раздел «Живые обои», где вы найдете новые динамические заставки. Но не на всех устройствах новые обои отображаются. В этом случае потребуется установка приложения «Обои» от Google.

Сразу предупредим, что не на всех устройствах динамические обои из MIUI 12 хорошо «прижились». По отзывам пользователей на ряде смартфонов они не работают с задуманной плавностью.

Источник: xda-developers