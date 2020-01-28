Установили MIUI 11 на основе Android 10 на Xiaomi Mi 9T? Приготовьтесь к проблемам с автономностью

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Долгожданная новая версия фирменной прошивки от Xiaomi под номером 11.0.4.0 на базе Android 10 только недавно начала приходить на Xiaomi Mi 9T. Но чем больше владельцев устанавливает апдейт, тем все больше растет количество жалоб на аномально большой расход аккумулятора. Некоторые из них начали писать свои сообщения на различных форумах с призывом отказаться от установки обновления.





Встречаются жалобы, что после загрузки апдейта пользователи обнаружили, что самой прожорливой является сама операционная система Android, которая «съедает» до 30% заряда. Кто-то пишет, что если раньше автономность работы Xiaomi Mi 9Т составляла примерно 9-10 часов, то сейчас этот показатель упал до отметки 6-7 часов. А есть те, кто утверждает, что просмотр видео на YouTube в течение всего 24 минут привел к потере заряда на 13%.





Естественно, что пользователи начали делиться друг с другом способами «лечения» преждевременной разрядки Xiaomi Mi 9T. Так, одни рекомендуют очистить кэш, другие — отключать автоматический запуск приложений или попросту перезагрузить смартфон. А кто-то предлагает пойти по пути сброса к заводским настройкам.









Сама Xiaomi хранит молчание и никак не комментирует ситуацию с аномально быстрым разрядом аккумулятора.





Источник: gizchina.com







