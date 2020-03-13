Утечка характеристик Huawei P40 Pro Premium Edition

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Huawei планирует в конце марта представить новое поколение флагманов Huawei P40, а если быть точным — 26 марта. Вокруг новинок достаточно много слухов и утечек. Сегодня случилась еще одна и касается она модели Huawei P40 Pro Premium Edition.

Уже из названия понятно, что эта модель будет предлагать все самое-самое и станет премиальной в новой серии флагманов. По имеющейся информации, лицевая панель будет отдана под OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 3160х1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Боковые грани матрицы будут изогнуты. В левом верхнем углу предлагается овальный вырез под фронтальную камеру с двумя датчиками идентичного разрешения 32 Мп.

Тыльная крышка должна быть изготовлена из керамики и вмещать прямоугольный блок основной камеры с пятью датчиками изображения. Главным будет сенсор на 52 Мп и в помощь он получит широкоугольный датчик на 40 Мп. Предложат и телеобъектив разрешением 8 Мп и поддержкой 3-кратного оптического зума. Дополнять этот ансамбль должен ToF‑датчик и модуль с перископом, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

Базируется Huawei P40 Pro Premium Edition на чипе Kirin 990 5G, обладает 12 Гб оперативной памяти, флеш накопителем вместимостью 512 Гб и фирменным интерфейсом EMUI 10 на основе Android 10 без приложений Google.

К бесспорным достоинствам новинки стоит отнести аккумулятор емкостью 5500 мАч, поддержку быстрой 50 Вт зарядки и 27-ваттной беспроводной. Ожидается, что старт продаж Huawei P40 Pro Premium Edition придется на начало апреля и ценник на смартфон в Европе может быть в районе 1199 — 1299 евро.

Источник: phonearena