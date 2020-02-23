Утечка: первое фото OnePlus 8 Pro

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Еще задолго до релиза стало известно, как будет выглядеть OnePlus 8 Pro, а также базовая «восьмерка» и лайт-версия флагмана. И если верить первому «живому» фото Pro-версии, ее внешний вид не будет сильно отличаться от предшественника. По крайней мере, что касается оформления задней панели.

Если снимок достоверный, то OnePlus 8 Pro получит модуль с тремя датчиками изображения, а ниже расположится светодиодная вспышка. Но в отличие от предшественника, тут еще слева от блока установят четвертый сенсор и это ToF-камера. А также ниже видна прорезь для лазерной фокусировки.

Некоторые инсайдеры считают, что серию OnePlus 8 покажут раньше срока и премьера состоится в конце марта или в апреле нынешнего года. Косвенно скорый дебют «восьмерок» подтвердил глава компании Пит Лау.

Так, на своей странице в Weibo он опубликовал сообщение, что в ближайшие месяцы у них нет возможности провести крупное офлайн-мероприятие. Поэтому он просит поклонников помочь с идеями, как креативно организовать пресс-конференцию в режиме онлайн.

Ожидается, что Pro-версия предложит OLED‑дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Обещают чип Snapdragon 865, до 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 до 512 Гб, селфи-камеру на 32-мегапикселя и основная получит датчики на 64 Мп (f/1.4) + 20 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 12 Мп (телеобъектив, f/2.4). Флагманы OnePlus 8 точно удостоятся поддержки проприетарной быстрой зарядки, а также ожидается появление технологии беспроводной зарядки.

Источники: mydrivers, gizmochina, weibo

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