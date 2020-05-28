Утекли характеристики и дизайн Samsung Galaxy M01, самого дешёвого смартфона бренда

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Готовящийся Galaxy M01 постоянно приковывает к себе немало внимания. Это происходит потому что Galaxy M01 должен стать самым бюджетным смартфоном Samsung.

Технические характеристики

Телефон получит тот же чип, что стоит в Galaxy A01 - Snapdragon 439. Этот процессор устарел, но должен справиться с основными несложными задачами. Его производительности должно хватить чтобы не вызывать раздражение. Скорее всего новинка выйдет лишь в одной конфигурации памяти - 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной.

Спереди расположен 5,71-дюймовый HD+ дисплей (1560 на 720 пикселей). 5-мегапиксельная фронтальная камера находится в каплевидном вырезе, её диафрагма - f/2.2 Сзади расположено два модуля, основной на 13 Мп с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельный датчик глубины, диафрагма которого равна f/2,4.

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Телефон имеет довольно внушительные размеры - 146,3 х 70,86 х 9,8 мм﻿. Такие габариты частично оправданы батареей на 4000 мАч. Из коробки будет доступна One UI 2.0, построенная на базе Android 10. ﻿Помимо всего прочего, смартфон поддерживает Dolby Atmos, Samsung Health и разблокировку по лицу Face Unlock. Точной информации по поводу поддержки micro-SD карт пока нет.

Цена

В Индии устройство будет стоить 9 тысяч рупий, это 118 долларов. Это далеко не самое дешёвое устройство на рынке, потому что есть Realme C3 и другие ультрабюджетные китайские смартфоны, но для Samsung это очень низкая цена. В продажу новинка поступит в июне.

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Источник: Android Pure