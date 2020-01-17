Утекли подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20

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Это новость в одной картинке. Несмотря на то, что данные о смартфонах Samsung Galaxy S20 практически полностью «слили» в сеть, кое-какие пробелы в характеристиках еще были. Сегодня известный инсайдер @ishanagarwal24 совместно с ресурсом Mysmartprtice опубликовал таблицу с перечнем почти всех характеристик, которыми будут щеголять 5G-версии смартфонов на базе Exynos 990.





Большим открытием информация не стала и ранее прочие источники уже успели раскрыть подробности о новинках. Поэтому акцентируем внимание только на тех аспектах, которые стали сюрпризом.





Прежде всего, обратим внимание на то, что Galaxy S20 Ultra получит внушительную камеру, в основе которой будет лежать широкоугольный датчик на 40 Мп. Емкость аккумулятора в этой модели составит 5000 мАч и смартфон в итоге будет достаточно увесистым, чей вес составит 221 грамм.





Подтвердил источник, что все три смартфона получат 120-Гц дисплеи с разрешением 3200х1440 пикселей, но вот диагональ будет отличаться. По данным информатора Galaxy S20 5G и Galaxy S20+ 5G предложат только один вариант внутреннего хранилища на 128 Гб, тогда у Galaxy S20 Ultra будут версии на 128 Гб и 512 Гб.





Об объеме оперативной памяти не сказано ни слова. Но опираясь на предсказания техно-шпиона Ice Universe, все три дебютанта будут обладать 12 Гб оперативки, а Galaxy S20 Ultra может получить модификацию с 16 Гб.





Источник: mysmartprice.com



