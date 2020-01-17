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Утекли подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20

17.01.2020 181 0

Это новость в одной картинке. Несмотря на то, что данные о смартфонах Samsung Galaxy S20 практически полностью «слили» в сеть, кое-какие пробелы в характеристиках еще были. Сегодня известный инсайдер @ishanagarwal24 совместно с ресурсом Mysmartprtice опубликовал таблицу с перечнем почти всех характеристик, которыми будут щеголять 5G-версии смартфонов на базе Exynos 990.

 

Утекли подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20 – фото 1


Большим открытием информация не стала и ранее прочие источники уже успели раскрыть подробности о новинках. Поэтому акцентируем внимание только на тех аспектах, которые стали сюрпризом.


Прежде всего, обратим внимание на то, что Galaxy S20 Ultra получит внушительную камеру, в основе которой будет лежать широкоугольный датчик на 40 Мп. Емкость аккумулятора в этой модели составит 5000 мАч и смартфон в итоге будет достаточно увесистым, чей вес составит 221 грамм.

 

Утекли подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20 – фото 2


Подтвердил источник, что все три смартфона получат 120-Гц дисплеи с разрешением 3200х1440 пикселей, но вот диагональ будет отличаться. По данным информатора Galaxy S20 5G и Galaxy S20+ 5G предложат только один вариант внутреннего хранилища на 128 Гб, тогда у Galaxy S20 Ultra будут версии на 128 Гб и 512 Гб.


Об объеме оперативной памяти не сказано ни слова. Но опираясь на предсказания техно-шпиона Ice Universe, все три дебютанта будут обладать 12 Гб оперативки, а Galaxy S20 Ultra может получить модификацию с 16 Гб.


Источник: mysmartprice.com


Samsung Galaxy S20 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.01.2020

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Утекли подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20