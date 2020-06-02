Утилита для удаления китайского софта стала хитом Google Play

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Так случилось, что сейчас есть огромное количество китайских приложений, которые за пределами Поднебесной бесполезны и работают не корректно. Чтобы удалить китайский софт на помощь придет приложение Remove China Apps, которое за считанные дни стало настоящим хитом.

Сама утилита появилась в каталоге Google Play Store только 17 мая и за последние дни его успели скачать более 5 млн пользователей. Активнее всего приложение устанавливали пользователи из Индии, которые прониклись особой антипатией к китайскому софту.

Утилита создана индийским стартапом OneTouch AppLabs в «образовательных целях, чтоб определить страну происхождения определенного приложения». Но, как оказалась, специализация приложения — китайский софт. А распознают его на основе «исследования рынка», поэтому точность информации гарантировать нельзя.

Опытным путем удалось установить, что далеко не весь китайский софт утилита распознает. Кроме того, само приложение не удаляет автоматически китайские сервисы. Оно лишь выводит пользователю список приложений из Китая, предоставляя ему право самостоятельно определять, что оставлять на смартфоне, а что удалять с него. Также было установлено, что Remove China Apps не идентифицирует предустановленный софт, а выявляет только те утилиты, которые были загружены из магазинов цифрового контента.

Источник: androidauthority