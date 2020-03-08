Уязвимостей в ОС Android хватает, и она лидер по их количеству

725

Android — самая популярная мобильная платформа и, как следствие, самая уязвимая. Ее доля на рынке рекордно большая, вот и стараются разработчики и злоумышленники писать вредоносное ПО, позволяющее взломать устройства. Умелый хакер может получить доступ ко всей конфиденциальной информации и даже сможет отлеживать перемещение и разговоры. В этом им помогают «дыры» в операционке и сторонние приложения.

Исследователи из TheBestVPN выяснили, что по итогам 2019 года операционная система Android лидер по количеству уязвимостей. Так, в прошлом году было обнаружено 414 уязвимостей. Но ситуация не настолько плоха. По мнению экспертов, количество уязвимостей неуклонно уменьшается. Так, если в 2017 году было найдено 843 «дыры», то по итогам прошлого года их количество сократилось вдвое. А за все время существования Android было обнаружено 2563 уязвимости.

Эксперты сходятся во мнении, что «корень зла» далеко не в самой операционной системе, а тех приложениях, которые получают доступ к системным файлам. Многое зависит и от аппаратных средств. Например, недавний серьезный эксплойт, затронувший миллионы Android-устройств, связан с недостатками микропрограммного обеспечения чипов MediaTek.

Со своей стороны, Google стремится повышать безопасность зеленого робота, регулярно выпуская заплатки безопасности. Компания также считает, что количество проблем безопасности, исправленных в ОС, не является показателем безопасности платформы. Это на самом деле «результат открытости Android, работающей так, как задумано».

Источник: 9to5google﻿