Уже известны характеристики Honor X10 Pro

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20 мая суббренд Huawei представит новинку — Honor X10. Но теперь пришло известие, что дебютантов будет два и в пару к базовой версии дадут «прошку». Основные отличия друг от друга: объем памяти, в Honor X10 Pro есть NFC и четверная основная камера, а Honor X10 чип для бесконтактных платежей не получит и датчиков изображения сзади будет три.

Оба смартфона будут построены на базе фирменного чипа Kirin 820, который обладает восемью процессорными ядрами с пиковой частотой 2,36 ГГц, а также видеоускорителем Mali-G67 MP6. Важная черта SoC — наличие 5G-модема.

Honor X10 и Honor X10 Pro должны предложить экран диагональю 6,3 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц, выдвижной модуль селфи-камеры на 16 Мп, аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт и боковой сканер отпечатков пальцев. Руководить работой устройств станет фирменный интерфейс EMUI 10 на базе Android 10 без сервисов Google.

В арсенале Honor X10 будет 6 Гб оперативки, 64/128 Гб постоянной памяти и тройная основная камера: 40 Мп (Sony IMX600) + 8 Мп (с широкоугольной оптикой) + 2 Мп (датчик глубины).

В случае с Honor X10 Pro предложат 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. На тыльной стороне установят аналогичные с базовой версией датчики, дополнят которые четвертым модулем на 2 Мп. Скорее всего, он будет отвечать за макросъемку.

По слухам, Honor X10 будут продавать по цене до $280, а за Pro-версию могут запросить на $100 больше.

Источник: gizmochina