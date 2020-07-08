Уже скоро смартфоны с дисплеями, обладающими динамически изменяемой частотой обновления

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В следующем году TCL будет отмечать 40-летие работы на рынке потребительской электроники. Компания владеет собственными фабриками по производству различных компонентов, включая завод China Star Optoelectronics Technology (CSOT), который специализируется на производстве дисплеев. Именно в его лабораториях и была создана панель для смартфонов, способная динамически менять частоту обновления.

Что предложили

Была разработана технология, позволяющая дисплею динамически переключаться между режимами 30 Гц, 60 Гц и 120 Гц. Первый из них экономный и предназначен для чтения или просмотра статичной картинки. Такая адаптивная частота обновления в 30 Гц должна положительно отразиться на автономности, увеличив продолжительность работы устройств на 18%. Второй ориентирован на выполнение стандартных смартфонных задач. А вот 120 Гц будут активированы в играх и при воспроизведении видеоконтента.

На данный момент создана матрица диагональю 6,53 дюйма разрешением 2340х1080 точек, максимальной яркостью 500 нит и 84% цветового охвата NTSC. Частота дискретизации сенсорного слоя составляет 240 Гц. TCL заявляет, что массовое производство панелей с адаптивной частотой обновления, уже стартовало, а первый продукт с новым дисплеем появится скоро. Во второй половине нынешнего года выйдут также смартфоны, оснащенные панелью с динамически меняющейся частотой обновления, где максимальный показатель составит 144 Гц.

Источник: ithome