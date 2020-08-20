В 108 Мп счастье. Samsung Galaxy S21 получит датчик с таким разрешением

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Samsung Galaxy S21 оснастят 108 Мп датчиком нового поколения

Были времена, когда флагманы Samsung признавались лучшими камерофонами на рынке и не редко возглавляли рейтинг DxOMark. Современные же топовые устройства не дотягивают до уровня соперников и серьезно проигрывают тем же флагманам Huawei. В числе главных проблем камер южнокорейских флагманов называют медленный фокус, некорректную цветопередачу и плохое качество снимков при максимальном зуме.

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А еще Samsung выбрала путь наращивать количество мегапикселей и, например, в Galaxy S20 Ultra установила 108 Мп датчик. Известный инсайдер Ice Universe раскритиковал компанию за такой подход, назвав его тупиковым. Оптимальным он считает использование модулей разрешением 40 Мп или 50 Мп.

Но Samsung продолжит гнуть свою линию. По данным Ice Universe будущий Galaxy S21 предложит сенсор на 108 Мп. Но это будет новый датчик, который станет преемником ISOCELL Bright HM1 с технологией бининга NonaCell. Насколько этот датчик будет снимать лучше предшественника, можно будет судить только после выхода смартфона.

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Тем временем, появились слухи, что Galaxy S21 предложит чип Exynos 1000 или Snapdragon 875, ультразвуковой сканер нового поколения от Qualcomm и среди датчиков на тыльной стороне не будет ToF-модуля. О Galaxy S21 известно только то, что он получит батарею емкостью 4660 мАч.

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Источники: twitter, gizmochina