В 2020 году будет продано в 1,5 раза больше смартфонов с AMOLED- дисплеями

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В 2020 году производители смартфонов выпустят еще больше устройств с OLED-панелями. Естественно, что повышение спроса на дисплеи с органическими светодиодами подстегнет и рост производства таких панелей.









Так, специалисты аналитической компании Counterpoint Research прогнозируют, что по итогам 2020 года на рынок будет поставлено более 600 млн AMOLED-матриц для нужд производителей смартфонов. По сравнению с 2019 годом прирост составит 46%.





Среди причин роста популярности устройств с AMOLED-панелями специалисты называют то, что производители начнут все активнее устанавливать их в устройствах среднего уровня. Кроме того, Apple планирует предложить OLED-экраны в большинстве смартфонов 2020 года выпуска.





По итогам уходящего года больше всего смартфонов с AMOLED‑дисплеями продала компания Samsung — 45% от общей массы всех реализованных устройств. Серебро в этом соревновании досталось Apple с долей 16%, а замкнула тройку лидеров Oppo — 11%. Аналитики Counterpoint Research полагают, что и в 2020 году эти три компании будут лидерами по количеству проданных смартфонов с AMOLED-экранами, а их доля вырастит до 71%, 50% и 51% соответственно.





Все активнее начнут использовать AMOLED-панели и такие компании как Vivo, Xiaomi и Huawei.





Источник: counterpointresearch.com