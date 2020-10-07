В 2021 году рынок смартфонов вернется к росту и случится ожидаемое падение Huawei

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Аналитики строят прогнозы о положении дел на рынке смартфонов

Как много смартфонов удастся поставить в 2021 году? Ответ на этот вопрос зависит в немалой степени от того, как быстро оправится индустрия после карантинных мер и какими темпами будет расти спрос на устройства. Если верить DigiTimes Research, то в 2021 году поставки смартфонов увеличатся на 150 млн единиц. В большей степени этому будет способствовать активное развитие 5G-сетей.

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Кроме того, аналитики предвидят активный рост сегмента 5G-смартфонов, где падение цен на них будет только подстегивать спрос на них. Так по итогам нынешнего года поставки устройств с поддержкой сетей пятого поколения составят 200 млн единиц, а через пять лет они достигнут отметки — 1,2 млрд единиц. Ожидают рост спроса на доступные 4G и 5G смартфоны и в 2023 году их поставки составят 1,5 млрд единиц, а в 2025 году — 1,7 млрд.

Если говорить о расстановки сил, то лидерами на рынке смартфонов в 2021 году останутся Samsung и Apple. В топ-5 крупнейших производителей мобильных устройств войдут компании Vivo, Oppo и Xiaomi. Предсказуемо санкции США не позволят Huawei сохранить лидирующие позиции, и она будет отброшена на 7 строчку рейтинга смартфоностроителей.

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Источник: gizmochina