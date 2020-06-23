В Европе вышел Honor 9A: емкая батарейка, NFC и обратная зарядка

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Honor 9A — очередной кандидат на покупку «по минимуму». Сегодня этот аппарат был представлен на рынке Европы, и он обладает многими атрибутами современного и недорого смартфона. Если говорить о преимуществах, то у него большой экран, приличная автономность, NFC и операционная система Android 10. Хотя программное обеспечение в отсутствие сервисов Google мы поспешили причислить к достоинствам.

Характеристики

Honor 9A — это смартфон, обладающий 6,3-дюймовым дисплеем разрешением 1600х720 точек, восьмиядерным процессором Helio P22, 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 Гб. Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей, а на тыльной стороне установили ансамбль из трех модулей, где главный на 13-мегапикселей. В помощь ему дан широкоугольный датчик на 8 Мп и 2 Мп макросенсор.

В активе Honor 9A дактилоскопический датчик, чип NFC, фирменная оболочка Magic UI 3.1 на базе Android 10, слот для карт microSD до 512 Гб и емкая батарейка на 5000 мАч. Быструю зарядку не завезли, но предложили поддержку реверсивной. Есть адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, а также приемник GPS. Старт продаж смартфона запланирован на 1 июля и в Европе за него просят 149,9 евро.

Источник: androidpolice

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