Где купить дешевле?

В Европе вышел Honor 9A: емкая батарейка, NFC и обратная зарядка

23.06.2020 294 0

Honor 9A — очередной кандидат на покупку «по минимуму». Сегодня этот аппарат был представлен на рынке Европы, и он обладает многими атрибутами современного и недорого смартфона. Если говорить о преимуществах, то у него большой экран, приличная автономность, NFC и операционная система Android 10. Хотя программное обеспечение в отсутствие сервисов Google мы поспешили причислить к достоинствам.

 

В Европе вышел Honor 9A: емкая батарейка, NFC и обратная зарядка – фото 1

 

Характеристики

 

Honor 9A — это смартфон, обладающий 6,3-дюймовым дисплеем разрешением 1600х720 точек, восьмиядерным процессором Helio P22, 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 Гб. Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей, а на тыльной стороне установили ансамбль из трех модулей, где главный на 13-мегапикселей. В помощь ему дан широкоугольный датчик на 8 Мп и 2 Мп макросенсор.

 

В Европе вышел Honor 9A: емкая батарейка, NFC и обратная зарядка – фото 2

 

В активе Honor 9A дактилоскопический датчик, чип NFC, фирменная оболочка Magic UI 3.1 на базе Android 10, слот для карт microSD до 512 Гб и емкая батарейка на 5000 мАч. Быструю зарядку не завезли, но предложили поддержку реверсивной. Есть адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, а также приемник GPS. Старт продаж смартфона запланирован на 1 июля и в Европе за него просят 149,9 евро.

 

Источник: androidpolice

 

Обзор Huawei Honor 9

 

Honor 9 Lite: облегченный флагман за $227

Honor 9A Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
В Европе вышел Honor 9A: емкая батарейка, NFC и обратная зарядка