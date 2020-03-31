Где купить дешевле?

В Huawei P40 Pro найдены американские комплектующие

31.03.2020 790 0

В мае прошлого года Huawei попала в черный список компаний, чья деятельность угрожает национальной безопасности США и американским производителям сотрудничать с ней можно только с согласия правительства. Несмотря на введенные ограничения все же целому ряду американских компаний удалось получить необходимую лицензию, дающую право на работу с китайским техногигантом.

 

В Huawei P40 Pro найдены американские комплектующие – фото 1


Специалистам The Financial Times удалось заполучить недавно анонсированный Huawei P40 Pro и даже препарировать его. А все для того, чтобы изучить его «внутренности». Вскрытие показало, что при создании этого флагмана использовались комплектующие американских компаний. Их не так много, но они все же случаются. В недрах смартфона были найдены компоненты производства таких компаний как Qualcomm, Qorvo и Skyworks.

 

В Huawei P40 Pro найдены американские комплектующие – фото 2


Нельзя не отметить, что китайская компания проделала серьезную работу над тем, чтобы найти замену американским комплектующим и закупать их у компаний из других стран. Так, например, теперь чипы памяти она приобретает не у Micron, а у Samsung.


На данном этапе Белый дом всерьез раздумывает нам тем, чтобы нанести очередной удар по Huawei — ограничить поставки чипов от TSMC. Со своей стороны, китайская компания заявила о том, что если США пойдут на такой шаг, то им стоить быть готовыми к ответным мерам со стороны Пекина.

 

Источник: phonearena



Huawei P40 Pro Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
В Huawei P40 Pro найдены американские комплектующие