В каких странах OnePlus Nord появится в продаже

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Вчера завершилась эпопея с наименованием нового среднеуровнего смартфона OnePlus. Компания официально объявила, что имя ему Nord и его выходом она хочет множить свою армию поклонников. Сегодня она провела первый раунд предзаказов, предложив самым шустрым урвать первые 100 экземпляров еще не представленного смартфона. Для этого они должны были внести депозит в размере $25 и им обещана эксклюзивная упаковка.









Регионы счастливчики





Ранее компания подтвердила, что новинка будет продаваться в Европе, Индии и в ряде регионов Северной Америке. Тем временем был обнародован список стран, где на OnePlus Nord можно оформить предзаказ :





Австрия Италия

Бельгия Литва

Болгария Люксембург

Хорватия Латвия

Кипр Мальта

Республика Чехия Нидерланды

Дания Польша

Эстония Португалия

Финляндия Румыния

Франция Словения

Германия Словакия

Греция Испания

Венгрия Швеция

Ирландия Великобритания

Список стран евросоюза довольно обширен и явно указывает на то, что компания рассчитывает на то, что OnePlus Nord будет пользоваться популярностью. Напомним, что слухи говорят в пользу того, что премьера смартфона состоится 10 июля, он получит чип Snapdragon 765G, AMOLED-дисплей и быструю 30-ваттную зарядку. Глава компании заявил, что ценник на него не будет выше $500.

Источник: androidauthority

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