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В новые Samsung Galaxy Watch вернется важная особенность

01.06.2020 271 0

В сети уже мелькало предсказание, что Samsung готовит следующее поколение фирменных смарт-часов, которые могут выйти на рынок как Galaxy Watch 2 или же Galaxy Watch Active 3. Ожидается, что новинка получит классический круглый дисплей и своим внешним видом будет мало чем отличаться от традиционных аналоговых наручных часов.

 

В новые Samsung Galaxy Watch вернется важная особенность – фото 1

 

Механический безель

 

Но без изменений тут не обойдется. Одной из фишек, на которой акцентируют внимание инсайдеры, станет крутящийся безель — металлический обод вокруг экрана (циферблата) часов, отвечающий за навигацию по меню и приложениям. Причем речь идет о механическом безеле, а не сенсорном. Возврат к истокам должен облегчить тактильное взаимодействие с часами.

 

Что известно о смарт-часах

 

Напомним, что по имеющейся информации новые смарт-часы Samsung предложат 45-мм корпус с защитой по стандарту MIL-STD-810G, GPS‑приемник, 8 Гб постоянной памяти, Bluetooth LE и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, датчик сердечных сокращений и поддержку беспроводной зарядки.

 

Стоит ждать AMOLED-экран, защищать который станет закаленное стекло Gorilla Glass DX. Питать часы должна батарейка емкостью 330 мАч. Ожидается, что премьера новых смарт-часов состоится в августе одновременно с анонсом Galaxy Note 20 и второго поколения Galaxy Fold.

 

Источник: sammobile

Samsung Galaxy Watch
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.06.2020

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В новые Samsung Galaxy Watch вернется важная особенность