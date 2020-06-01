В новые Samsung Galaxy Watch вернется важная особенность

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В сети уже мелькало предсказание, что Samsung готовит следующее поколение фирменных смарт-часов, которые могут выйти на рынок как Galaxy Watch 2 или же Galaxy Watch Active 3. Ожидается, что новинка получит классический круглый дисплей и своим внешним видом будет мало чем отличаться от традиционных аналоговых наручных часов.

Механический безель

Но без изменений тут не обойдется. Одной из фишек, на которой акцентируют внимание инсайдеры, станет крутящийся безель — металлический обод вокруг экрана (циферблата) часов, отвечающий за навигацию по меню и приложениям. Причем речь идет о механическом безеле, а не сенсорном. Возврат к истокам должен облегчить тактильное взаимодействие с часами.

Что известно о смарт-часах

Напомним, что по имеющейся информации новые смарт-часы Samsung предложат 45-мм корпус с защитой по стандарту MIL-STD-810G, GPS‑приемник, 8 Гб постоянной памяти, Bluetooth LE и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, датчик сердечных сокращений и поддержку беспроводной зарядки.

Стоит ждать AMOLED-экран, защищать который станет закаленное стекло Gorilla Glass DX. Питать часы должна батарейка емкостью 330 мАч. Ожидается, что премьера новых смарт-часов состоится в августе одновременно с анонсом Galaxy Note 20 и второго поколения Galaxy Fold.

Источник: sammobile