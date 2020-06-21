В особо крупном размере: фото Honor X10 Max

309

Многие еще помнят те времена, когда модно было «хоронить» 7-дюймовые планшеты и особо тут преуспели ребята из Xiaomi и Honor. Похоже, что «лучезарный» и «антикризисный» Xiaomi решил для себя, что идея планшетофонов себя изжила, забросив выпуск крупногабаритного семейства Max. А вот Honor решила вспомнить свои навыки в создании устройств на стыке смартфона и планшета.

Штука интересная, но на любителя

Компания не скрывает своего желания вывести на рынок преемника Honor 8X Max — Honor X10 Max. Это будет эксклюзив и отдушина для тех, кто хочет «больше экрана». Обожать или ненавидеть 7,09-дюймовое творение — решать каждому для себя лично.

А сегодня мы смотрим на первое фото, на котором якобы запечатлен Honor X10 Max. Найдено оно на просторах сети Weibo и демонстрирует достаточно тонкий мобильник, который предлагает дисплей с вырезом под фронталку по центру и на левой боковой грани имеется лоток для двух симок. Есть слухи, что эта модель должна получить выдвижную селфи-камеру, но если фото достоверное, то этим предсказаниям не суждено сбыться.

Honor X10 Max приписывают чипсет Dimensity 800 или Kirin 820, батарейку емкостью не менее 5000 мАч и быструю зарядку. Анонс смартфона, скорее всего, состоится в июле.

Источник: weibo

Honor порадует всех любителей фаблетов. Об этом сообщил CEO бренда﻿

Honor 30 Lite: компромисс за недорого﻿

Представлен Huawei Enjoy 20 Pro: хуавеевский конвейер неутомим﻿