В ожидании Redmi K30 Pro: снова 5G и быстрая зарядка

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В декабре прошлого года дочерний бренд Xiaomi пополнил модельный ряд своих смартфонов новинкой Redmi K30, которая стала преемником популярного Redmi K20. У себя на родине наибольший резонанс вызвала 5G-версия на базе Snapdragon 765G, которая совсем недавно поступила на прилавки магазинов и бьет рекорды по продажам.





Если инсайдеры оперируют достоверной информацией, то к базовой модели должна примкнуть Pro-версия. Ожидается, что Redmi K30 Pro также получит поддержку сетей пятого поколения, а вот быстрая зарядка будет мощностью 33 Вт. Напомним, что Redmi K30 обладает батарейкой на 4500 мАч и скоростной 30-ваттной зарядкой.









Предполагается, что в плане дизайна Pro-версия будет схожа со стандартной версией и здесь также впишут фронталку в небольшое отверстие в дисплее. В качестве аппаратной платформы новинке сватают чип MediaTek Dimensity 1000 или платформу Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Не исключено, что новинка получит OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц от компании Visionox. Нет сомнений, что основная камера будет многомодульной, а главный датчик на 64 Мп или даже 108 Мп.





Что касается времени выхода, то Redmi K30 Pro дебютирует не ранее марта нынешнего года. В феврале должна состояться премьера серии Xiaomi Mi 10, и ничто не должно отвлекать внимание пользователей от этих новинок.





Источник: news.mydrivers.com







