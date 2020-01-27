В рядах флагманов замена: вместо Nokia 9.1 PureView может дебютировать Nokia 9.2 PureView

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Nokia 9 PureView должен был стать объектом притяжения, прежде всего, для поклонников мобильной фотографии и демонстрацией того, что компания на что-то способна. Увы, по факту вышел сырой продукт, требующий целого ряда улучшений и исправлений.





Была надежда, что своеобразной работой над ошибками станет Nokia 9.1 PureView, но с выходом обновления компания изрядно затянула. А теперь еще пришло сообщение, что проект Nokia 9.1 PureView больше не интересен компании и на MWC 2020 его релиз не состоится. Теперь все усилия HMD Global направлены на создание Nokia 9.2 PureView, который и станет преемником первой «девятки».





Сообщается, что дебют Nokia 9.2 PureView стоит ожидать в первой половине нынешнего года и он получит аппаратную платформу Snapdragon 865. Вновь сделают акцент на камере с технологией «Light» и это будет многомодульная система во главе с большим сенсором от Toshiba.





Есть слухи в пользу отказа от 3,5 мм аудиоразъема, наличии поддержки быстрой зарядки и тонкорамочного дисплея. Будет и фронталка, в основу которой ляжет датчик на 32 Мп или 48 Мп.





Источники также утверждают, что HMD Global отказалась от идеи выпустить парочку смарт-часов, фитнес-трекер, мини-принтер, внешний аккумулятор и прочие аксессуары. На MWC 2020 компания должна привезти свой первый 5G-смартфон с Snapdragon 765 на борту. В планах и анонс складного устройства, который может состояться в конце нынешнего года или уже в начале 2021 года.





Источник: nokiapoweruser.com