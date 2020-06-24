В Samsung Galaxy Note 20 Ultra откажутся от безумного зума

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Летнее обновление линейки Galaxy Note обещает быть скучным. По крайней мере, по тем слухам, которые циркулируют сейчас в сети, ждать от новинок чего-то грандиозного не приходится. Компания даже откажется от одной из фишек, которой щеголяет Galaxy S20 Ultra. Возможно, это и к лучшему.

Прогноз

Известный предсказатель Ice Universe, который довольно редко ошибается, заявил о том, что гонка за цифрами с зуммированием, прекращена. Никакого могучего зума 100х ждать не стоит. Работать камера Samsung Galaxy Note 20 Ultra будет с 50-кратным увеличением.

Теперь в приоритетах компании не впечатлять цифрами на бумаге, а уделить максимум внимания повышению качества изображения и комфорту работы с камерой. Похоже, что количество негативных отзывов превалировало над положительными от фотовозможностей Galaxy Note 20 Ultra, вот и взялись инженеры за ум, решив, что не зумом единым эволюционируют камеры.

Нужно подтягивать качество фоточек и делать функционал максимально удобным. Хотя и 50-кратное увеличение тоже «выше крыше». Остается надеяться, что компания оптимизирует работу зума и новый флагман действительно будет создавать качественные фоточки с приближением.

Увы, источник не назвал никаких характеристик камеры Galaxy Note 20 Ultra.

Источник: twitter

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