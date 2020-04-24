В сеть слили характеристики LG Velvet

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В первую декаду мая состоится премьера LG Velvet, который станет одним из стильных смартфонов компании последних лет. До сегодняшнего дня инсайдеры и сам производитель максимум внимания уделяли дизайну новинки, оставляя оглашение технических характеристик до анонса.





Но скрыть в тайне их до премьеры все же не удалось. Вездесущие инсайдеры сумели раздобыть детали о LG Velvet. По их сведениям, смартфон должны укомплектовать OLED‑дисплеем диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2460х1080 точек. Уже по традиции смартфон LG получил водозащищенное исполнение по стандарту IP68 и габариты корпуса составили 171х74х7,85 мм при весе 180 грамм.









Они подтверждают информацию, что в основе смартфона будет лежать чип Snapdragon 765 в связке с 8 Гб оперативной памяти. Обещают флеш-накопитель на 128 Гб с возможностью его расширения посредством карт microSD до 2 ТБ. Предложит LG Velvet фронтальную 16-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой беспроводной и быстрой зарядки. Основная камера предложит три датчика на 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (датчик глубины).









Напомним, что премьера LG Velvet состоится 7 мая и тогда мы точно узнаем, какие из предсказаний достоверны. Также предстоит узнать, сколько запросят за смартфон с таким набором качеств. По слухам, речь идет о ценнике в районе $650.

Источник: phonearena







