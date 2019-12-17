В сеть слили характеристики OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite

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В сети обнародовали информацию о тех характеристиках, которые получат OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite. Насколько эта утечка достоверна, неизвестно. Но увидеть целый ряд параметров вполне предсказуемо.





OnePlus 8 Lite





OnePlus 8 Lite является устройством среднего уровня, которое получит 6,4-дюймовый OLED-экран разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, дисплейный сканер отпечатков пальцев, чипсет MediaTek Dimensity 1000, 8 Гб оперативной памяти и флеш-модуль на 128/256 Гб.





Смартфону приписывают батарейку на 4000 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт, порт USB Type-C, тройную камеру с сенсорами на 48 Мп (Sony IMX586) + 16 Мп + 12 Мп, а также защиту от брызг по классу IP53. Ценник на модификацию с 128 Гб постоянной памяти может составить $430 и версии с 256 Гб — $472.





OnePlus 8





В случае с OnePlus 8 обещают флагманскую платформу Snapdragon 865, OLED‑экран диагональю 6,44 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, защищает который стекло Gorilla Glass 6. Фронталка будет разрешением 32 Мп, а тыльная камера получит датчики на 60 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Обращает на себя внимание, что в качестве главного упоминается сенсор Sony IMX686, а он, как известно, обладает разрешением 64 Мп.





Среди характеристик флагмана называются батарейка на 4000 мАч, чип NFC, быстрая 30-ваттная зарядка и защита по стандарту IP53. За младшую версию с 8/128 Гб должны запросить $472, с 8/256 Гб — $514 и 12/256 Гб — $572.





OnePlus 8 Pro





OnePlus 8 Pro может отличаться от базовой версии наличием дисплея диагональю 6,7 дюйма с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 3180х1440 пикселей, сдвоенной фронталкой 32 Мп + ToF-датчик, в основной камере датчик на 12 Мп заменили на модуль на 13 Мп. Питать аппарат должны две батарейки суммарной емкостью 4500 мАч, предложат быструю 50-ваттную зарядку и корпус будет защищен по стандарту IP53.





Поставляться смартфон будет в трех модификациях с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/512 Гб с ценниками $645, $716 и $788 соответственно. Упоминается, что оперативная память у OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стандарта LPDDR5, а постоянная UFS 3.0.





Источник: bgr.com







