В сеть выложили фото Oppo Reno Ace 2

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В октябре прошлого года был представлен Oppo Reno Ace, который получил 90-герцовый дисплей, чипсет Snapdragon 855+, основную камеру с 4 датчиками и быструю зарядку SuperVOOC на 65 Вт. В целом у компании получился крепкий флагман с ценником от $420.

Теперь производитель готовит к анонсу его преемника — Oppo Reno Ace 2. На просторах Интернета появилось фото, на котором якобы изображена эта модель. Если снимок достоверный, то смартфон получит выступающий блок основной камеры круглой формы. Похоже, что всего датчиков изображения три, а четвертое отверстие предназначено для светодиодной вспышки.

На левом торце имеются качельки регулировки громкости и слот для SIM-карт, а на нижней грани расположились решетки для динамиков и USB Type-C разъем. Как оформили лицевую панель, неизвестно. Но, судя по боковым граням, дисплея-водопада тут не будет.

О технической составляющей Oppo Reno Ace 2 ничего не известно. Но учитывая то, что предшественник был флагманом, можно ожидать, что его продолжение также получит топовый чип от Qualcomm, дисплей с повышенной частотой обновления, многомодульную тыльную камеру и ультрабыструю фирменную зарядку.

Источник: gizbot