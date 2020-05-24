В сеть выложили промо-постеры Oppo Reno 4

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Oppo взяла за правило раз в полгода обновлять серию Reno, которая претендует на успех в среднем ценовом сегменте за счет оптимального сочетания характеристик, приятного дизайна и вменяемого ценника. Oppo Reno 3 дебютировал в декабре и это означает, что подходит время для выхода Reno 4.

О том, что релиз приближается, свидетельствуют промо-плакаты Oppo Reno 4, появившиеся в сети и слухи, касающиеся его технической составляющей. Демонстрировать решено тыльную панель новинки с акцентом на камеру. Выглядит Reno 4 современно и предлагает прямоугольную площадку основной камеры, вместившей в себя четыре датчика изображения и светодиодную вспышку.

На восприятие смартфона сильно влияют большого размера модули, и они приподняты над корпусом. В систему основной камеры помимо главного датчика должен войти телеобъектив и широкоугольный сенсор, а также ToF для анализа глубины сцены.

Как будет исполнена лицевая панель, неизвестно. Но наверняка дизайнеры постарались сделать так, чтобы фронтальная камера не отъедала много места и максимум акцента пришлось на тонкорамочный дисплей. На промо-плакате Oppo Reno 4 среди его черт упомянуты режим ночной съемки, стабилизация изображения и 65-ваттная быстрая зарядка.

Ожидается, что Oppo Reno 4 удостоится чипа Snapdragon 765G или Snapdragon 768, до 12 Гб оперативной памяти и наэкранного сканера отпечатков пальцев.

Источник: gizchina

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