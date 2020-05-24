В сети обсуждают провокационную рекламу LG

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Польское подразделение LG решило проявить креативность и необычно продвинуть идею с чехлом-дисплеем Dual Screen. На просторах сервиса TikTok появился ролик, который вызвал неоднозначную реакцию публики. Для кого-то видео стало предметом для улыбки, кто-то посчитал его проявлением сексизма, а кто-то и вовсе не понял «гениальной» задумки его автора.

По сюжету в руках пожилого мужчины (кто-то назвал его «жутким старым извращенцем») оказывается смартфон с чехлом Dual Screen. Он решил использовать его для того, чтобы сфотографировать впереди идущую девушку, пытаясь сделать, так чтобы объектив запечатлел то, что находится под ее юбкой. А поскольку дедушка оказался не сильно продвинутым пользователем и не выключил звук затвора, девушка заметила, что ее снимают. Выхватив смартфон, она не обнаружила в галерее своих фото, но, как оказалось, дедушке все же удалось сделать несколько ее снимков.

Ролик успели посмотреть более 2 млн пользователей, и они разделиться на два больших противоположных лагеря: одни утверждают, что ролик является демонстрацией сексизма и вуайеризма, а вторые утверждают, что в нем нет ничего предосудительного и он безобиден.

Представители LG никак не прокомментировали ситуацию, но из-за негативного резонанса сам ролик вскоре был удален. Но Интернет помнит все и вы сможете посмотреть скандальный ролик здесь, оценив его. Но надо отдать должное ребятам из LG — ролик заметили и обсуждают многие. Правда, вряд ли это повлияет на рост продаж смартфонов компании и аксессуара Dual Screen.

Источник: phonearena