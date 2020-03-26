В сети появились характеристики и цена Meizu 17

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Нет сомнений, что Meizu 17 существует и должен дебютировать в апреле нынешнего года. Компания подтвердила релиз флагмана в следующем месяце. Скорый релиз новинки косвенно подтверждает вчерашний снимок смартфона, который появился в сети, а также слитые сегодня в Интернет его характеристики и цена.









Сообщается, что смартфон оснастили 6,5-дюймовым 90-герцовым OLED-дисплеем, аппаратной платформой Snapdragon 865, модемом Snapdragon X55, оперативной памятью 8/12 Гб стандарта LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.0 объемом 128/256 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядки. Габариты корпуса составили 161х73х8 мм и весит он 185 грамм.





На тыльной стороне установили систему из трех датчиков изображения 64 Мп (Sony IMX686) + 20 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (телеобъектив). Выбирать придется из трех модификаций: 8/128 Гб, 8/1256 Гб и 12/256 Гб. Стоить они должны $564, $606 и $663.





В плане дизайна Meizu 17 будет следовать тренду с круглым отверстием под селфи-камеру, а на задней панели установят блок основной камеры с горизонтальным расположением датчиков.

Источник: mydrivers







