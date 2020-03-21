В сети появились характеристики и предположительный внешний вид Honor Play 9A

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Вчера в своем Твиттер-аккаунте известный инсайдер Ишан Агарвал порадовал любителей новинок от компании Honor. По его словам, он смог заполучить предварительные спецификации и дизайн будущего устройства начального уровня под названием Honor Play 9A. Преемник прошлогодней модели Play 8A будет предлагать улучшенную камеру и больший размер батареи - 5000 mAh.

Honor Play 9A порадует большим 6,3-дюймовым IPS-дисплея с разрешением HD+ и вырезом-каплей для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

Предполагаемый внешний вид новинки



На задней стороне устройства будет находиться 13-мегапиксельный основной модуль в паре с 2-мегапиксельным вспомогательным объективом для считывания глубины резкости и светодиодной вспышкой в прямоугольной рамке. Также на задней крышке гаджета можно найти привычный сканер отпечатков пальцев.

Смартфоном будет управлять чипсет от MediaTek – Helio P35 – а «помогать» чипу будут 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор, как уже было сказано ранее, станет самым щедрым подарком – целых 5000 мАч. Однако не стоит ждать его быстрой зарядки – устройство сможет заряжаться только при 10 Вт.

Новинка будет работать под управлением Android 10 с интерфейсом Magic UI 3.0, что означает, что сервисов от Google нам не видать. Ожидается, что устройство будет иметь размеры 159 мм × 74 мм × 9 м, а весить будет 185 граммов.





Honor Play 9A будет доступен в зеленом, синем и черном цветах. В настоящее время нет информации о цене, и в каких странах аппарат будет доступен, а ведь это самый интересный вопрос. Остается ждать и надеяться на то, что компания не пропустит важный для себя европейский рынок.

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Источник: Pricebaba.com