В сети появились новые изображения и возможный ценник Galaxy Tab S6 Lite

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В прошлом году Samsung порадовал фанатов Android-планшетов поистине флагманской моделью – Galaxy Tab S6. Аппарат мог похвастаться мощной начинкой и возможностью использования S-Pen, но уж совсем удручал ценой. Однако южнокорейская компания решила не терять рынок среднего бюджета и подготовила Lite-версию своего прошлогоднего планшета.

Некоторые спецификации устройства уже просочились в сеть, например, батарея емкостью 7040 мАч, процессор Exynos 9611, 10,4-дюймовый дисплей и 4 Гб оперативной памяти с хранилищем объемом 64 Гб или 128 Гб. Сегодня в сети утекли несколько фотографий, которые подтверждают некоторые слухи о гаджете, наряду с ценником для американского рынка.

Galaxy Tab S6 Lite ненадолго был указан на сайте магазина электроники B&H, что успел подметить пользователь Twitter под ником MaxJmb. Объявление сопровождалось техническими характеристиками и стартовой ценой в 349,99 доллара (для модели только с Wi-Fi). На странице товара также были представлены дополнительные изображения, представляющие дизайн устройства – достаточно крупные рамки дисплея, камера, состоящая из одного объектива, и стилус S-Pen.

Однако, спецификации, перечисленные на сайте B&H, не соответствуют тому, что известно из предыдущих утечек, что заставляет сомневаться в их правдивости. Например, в списке был указан экран с разрешением 10,1" 2000 x 1000 и чипсет Exynos 9610, в то время как, как ранее в сети были указано, что планшет будет работать на процессоре Exynos 9611 и оснащен экраном с размером 10,4" и разрешением 2000 × 1200.

Теперь осталось дождаться официального заявления от Samsung. Учитывая, что все эти утечки начали появляться все чаще, можно надеяться на то, что планшет будет анонсирован в ближайшее время.

Источник: gsmarena.com