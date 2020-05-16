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В сети появились новые подробности о Nokia 6.3. Нас ждет «Дракон» пошустрее?

16.05.2020 689 0

Как мы уже писали, совсем скоро прошлогодний Nokia 6.2 обзаведется «отпрыском». В предыдущей утечке мы узнали, что Nokia 6.3 будет работать на процессоре шестисотой серии от Snapdragon. Новая информация показывает, что смартфон все же должен получит значительный апгрейд производительности с приходом Snapdragon 730. Новая утечка также прояснила ситуацию касаемо основной камеры аппарата. Информацией поделилось издание Nokia Power User.

 

В сети появились новые подробности о Nokia 6.3. Нас ждет «Дракон» пошустрее? – фото 1

 

Согласно полученным данным, информатор заполучил работающий прототип Nokia 6.3, который был построен на мобильной платформе Snapdragon 730. Правда, издание, выпустившее данную новость, уточняет, что утечка исходит не из доверенных источников.

 

В сети появились новые подробности о Nokia 6.3. Нас ждет «Дракон» пошустрее? – фото 2

 

Также Nokia Power User утверждает, что основная камера Nokia 6.3, состоящая из четырех объективов, будет «красоваться» 24-мегапиксельным главным датчиком. К остальным сенсорам будут относиться 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, 2-мегапиксельной объектив для макросъемки и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор для измерения глубины резкости. Информатор также заявил, что сканер отпечатков пальцев будет размещен сбоку смартфона и будет совмещен с кнопкой питания.

 

В сети появились новые подробности о Nokia 6.3. Нас ждет «Дракон» пошустрее? – фото 3

 

По слухам, в 3 квартале 2020 года HMD Global проведет свою крупную конференцию. Скорее всего, на ней мы увидим долгожданные Nokia 7.3 и Nokia 9.3 PureView. Однако пока неясно, будет ли Nokia 6.3 также представлена на этом же мероприятии. К сожалению, из-за продолжающейся пандемии сложно строить какие-либо планы, остается надеяться на то, что пройдет все спокойно и без заминок.

 

Источник: nokiapoweruser.com

Nokia 6.3
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 16.05.2020

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В сети появились новые подробности о Nokia 6.3. Нас ждет «Дракон» пошустрее?