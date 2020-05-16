В сети появились новые подробности о Nokia 6.3. Нас ждет «Дракон» пошустрее?

689

Как мы уже писали, совсем скоро прошлогодний Nokia 6.2 обзаведется «отпрыском». В предыдущей утечке мы узнали, что Nokia 6.3 будет работать на процессоре шестисотой серии от Snapdragon. Новая информация показывает, что смартфон все же должен получит значительный апгрейд производительности с приходом Snapdragon 730. Новая утечка также прояснила ситуацию касаемо основной камеры аппарата. Информацией поделилось издание Nokia Power User.

Согласно полученным данным, информатор заполучил работающий прототип Nokia 6.3, который был построен на мобильной платформе Snapdragon 730. Правда, издание, выпустившее данную новость, уточняет, что утечка исходит не из доверенных источников.

Также Nokia Power User утверждает, что основная камера Nokia 6.3, состоящая из четырех объективов, будет «красоваться» 24-мегапиксельным главным датчиком. К остальным сенсорам будут относиться 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, 2-мегапиксельной объектив для макросъемки и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор для измерения глубины резкости. Информатор также заявил, что сканер отпечатков пальцев будет размещен сбоку смартфона и будет совмещен с кнопкой питания.

По слухам, в 3 квартале 2020 года HMD Global проведет свою крупную конференцию. Скорее всего, на ней мы увидим долгожданные Nokia 7.3 и Nokia 9.3 PureView. Однако пока неясно, будет ли Nokia 6.3 также представлена на этом же мероприятии. К сожалению, из-за продолжающейся пандемии сложно строить какие-либо планы, остается надеяться на то, что пройдет все спокойно и без заминок.

Источник: nokiapoweruser.com