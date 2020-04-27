В сети появились подробности о Honor X10

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Следуя логике и принятому неймингу в компании, преемником Honor 9X должен был стать Honor 10X. Но, руководствуясь какими-то своими соображениями, было решено немного изменить название — Honor X10. С чем связана такая рокировка, неизвестно.

Сама компания обещает, что серия Х принесет с собой «шторм 5G» и не сложно догадаться, что в новинках сделают ставку на сети пятого поколения. В базе данных сертификационного агентства TENAA была найдена информация о моделях с индексами TEL-AN00, TEL-AN00a и TEL-TN00. Предполагается, что это все модификации Honor X10.

Регулятор сообщает, что смартфон укомплектован 6,63-дюймовым дисплеем и, предположительно, это матрица IPS разрешением 2400х1080 точек. Похоже, что здесь отказались от врезанной в экран камеры, предпочтя выдвижной блок. Габариты корпуса смартфона составили 163,7х76,5х8,8 мм и внутри скрывается батарейка емкостью 4200 мАч. Ожидается, что мощность проводной зарядки составит 22,5 Вт.

Следуя современным трендам и взяв за образец Huawei P40, Honor X10 получил на задней панели прямоугольную площадку, на которой разместились четыре датчика изображения и светодиодная вспышка. Сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань.

По немногочисленным слухам, Honor X10 должен получить чип Kirin 820, минимум 6 Гб оперативной памяти, операционную систему Android 10 с оболочкой EMUI 10 и ценник в районе $280. Анонс смартфона ждут в мае.

Источник: gizmochina