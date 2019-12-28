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В сети появились рендеры Vivo Apex 2020

28.12.2019 1245 0

Дочерняя компания китайского конгломерата BBK – Vivo – выпустила рекламный плакат в честь запуска новой продукции на выставке CES 2020. Благодаря рекламным материалам мы можем представить, что именно технологический гигант представит на конференции. Судя по слухам, на CES 2020 компания готова будет представить прототип Apex 2020 года, и, как раз к этому событию, в интернете появились качественные рендеры новинки.

 В сети появились рендеры Vivo Apex 2020 – фото 1

Смартфон Vivo Apex стал известен исключительно в качестве концептуального устройства. Не выходя на промышленное производство, он произвел фурор в гик-коммьюнити своим футуристичным дизайном и техническими характеристиками. Полностью безрамочный дисплей с высоким процентом соотношения экрана к размеру смартфона, отличные  камеры, механически выезжающая селфи-камера – вот только небольшой список нововведений компании в смартфоностроение.

 В сети появились рендеры Vivo Apex 2020 – фото 2

Новые рендеры показали, что Vivo APEX 2020 продолжит судьбу своего «отца» и привнесет еще более впечатляющий процент соотношения экрана к размеру устройства. Также аппарат «порадует» дизайном в стиле водопада, как сейчас модно у китайских производителей. Примечательно, что на рендерах не изображена фронтальная камера. Очевидно, устройство сохранит дизайн выезжающей «фронталки», используемый на APEX 2018 и APEX 2019. Или же мы можем ожидать селфи-камеру под экраном.

 В сети появились рендеры Vivo Apex 2020 – фото 3

Также интересно, что на корпусе не заметны отверстия. В сети уже предположили, что смартфон будет использовать беспроводной метод быстрой зарядки, а также виртуальные кнопки, как это предлагал концептуальный смартфон от Meizu – Zero.

 В сети появились рендеры Vivo Apex 2020 – фото 4

Как и всегда, эти рендеры – всего лишь слухи и догадки, но нет никаких сомнений, что Vivo APEX 2020 будет устройством, которого точно стоит ждать. По крайней мере, оно точно должно будет удивить настоящих любителей технологий.

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Источник: toutiao.com

Vivo Apex CES
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.12.2019

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В сети появились рендеры Vivo Apex 2020