В сети появились спецификации и изображения Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE

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Китайский техногигант Huawei официально объявил о выходе новой серии мобильных телефонов Nova 7 еще 23 апреля. Сегодня утром появились детальные спецификации смартфонов Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro, а также официальный рендеринг Huawei Nova 7 SE.

Судя по обнародованной информации, Huawei Nova 7 порадует 6,53-дюймовым дисплеем с узкими рамками, вырезом под одну фронтальную камеру и разрешением 2400×1080, в то время как Nova 7 Pro представит экран чуть большего размера 6,57 дюймов с разрешением 2340×1080 и вырезом под уже две «фронталки». Частота обновления изображения дисплеев обеих моделей составляет привычные 60 Гц. Оба аппарата будут работать на чипе Kirin 985.





Стандартный Nova 7

Nova 7 Pro





Оба устройства имеют почти идентичный набор камер: 64-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельный «ширик», 8-мегапиксельный зум-объектив и «бутафорский» 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины резкости. Единственное различие в наборе фронтальных камер – Nova 7 производитель оснастил 32-мегапиксельной фронтальной камерой, в то время как для Nova 7 Pro Huawei подготовил дополнительный 8-мегапиксельный объектив.

В слитых материалах утверждается, что новинки от Huawei будут поддерживать 50-кратный цифровой зум. Huawei Nova 7 Pro будет поддерживать 5-кратный перископический зум. Также известно, что оба аппарата будут «питаться» батарейкой на 4000 мАч.

Также кроме сравнения спецификаций Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro, на Weibo также появился официальный рендеринг Huawei Nova 7 SE.





Nova 7 SE





Судя по рендерам, ожидается, что фронтальная панель Huawei Nova 7 SE будет выполнена без закруглений 2.5D с одним отверстием для 16-мегапиксельной селфи-каеры. Отверстие будет расположено в левой части экрана. На задней панели можно увидеть блок основной камеры, состоящий из 4 модулей: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP.

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По слухам, производитель оснастит Nova 7 SE 6,5-дюймовый FHD + IPS-дисплей, датчик для распознавания отпечатков пальцев на боковой грани и процессор Kirin 820. Емкость батареи будет также составлять 4000 мАч, поддерживая быструю зарядку до 40W.﻿

Источник: Slashleaks 1, 2, 3