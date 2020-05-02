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  • В сети появилось сравнение камер Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Угадаете, какой снимает лучше?

В сети появилось сравнение камер Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Угадаете, какой снимает лучше?

02.05.2020 108 1

Прошлогодний Google Pixel 3a произвел фурор среди фанатов оригинальной продукции «Корпорации добра». За вполне вменяемый ценник покупатели получали неплохую начинку, быстродействие, регулярные обновления – и это только несколько плюсов смартфона. Однако самой интересной и сильной стороной аппарата стала камера: сочетание качественного модуля и проработанного от Google ПО сделало Pixel 3a почти безальтернативным решением мобильного фотографа на бюджете. Возможно, именно из-за камеры многие пользователи ждали следующее поколение полюбившегося им смартфона.

 

В сети появилось сравнение камер Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Угадаете, какой снимает лучше? – фото 1

 

Учитывая скорое появление Pixel 4a, Сеть не могла скрывать всевозможные слухи, поэтому об аппарате мы уже знаем почти все. Но как же он покажет себя в фотографии? На этот вопрос ответил техно-журналист Хулио Луссон, недавно опубликовавший фотографии, сделанные с помощью новинки. Для большего интереса Луссон сравнил снимки, сделанные на Pixel 4a, с работой камеры Redmi Note 7.

 

В сети появилось сравнение камер Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Угадаете, какой снимает лучше? – фото 2

 

Фотографии, снятые Redmi Note 7, сравнивались с образцами работы камеры Pixel 4a, и очевидно, что новинка от Google была на шаг впереди модели Xiaomi. Правда, необходимо учитывать, что Redmi Note 7 работает на чипсете Snapdragon 660, в то время как Pixel 4a, по слухам, будет основываться на более мощном Snapdragon 730.

 

В сети появилось сравнение камер Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Угадаете, какой снимает лучше? – фото 3

 

Несмотря на более крупный основной датчик Redmi Note 7 на 48 мегапикселей, который, как можно подумать, будет работать лучше, 12-мегапиксельный датчик новинки от Google выдает гораздо более качественные снимки. С точки зрения деталей, общей четкости картинки, динамического диапазона, цвета и уровня шума, образцы Pixel 4a явно лучше.

 

В сети появилось сравнение камер Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Угадаете, какой снимает лучше? – фото 4

 

Камера Redmi Note 7 получила восторженные отзывы на начале продаж – все же технологии не стоят на месте, и то, что удивляло пару лет назад, уже пылится на полке. Так или иначе, возможно, именно благодаря Note 7 в сознании большинства бюджетники перестали ассоциироваться с невразумительной работой камеры. А нам остается дождаться официального старта продаж Pixel 4a и увидеть, есть ли в нем другие плюсы, кроме отличной камеры за приемлемый бюджет.

 

Источник: androidcommunity.com

Google Pixel 4a Redmi Note 7
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 02.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Дмитрий Пикалов
нашли с чем сравнивать...тогда уж и цену сравните...
03.05.2020 00:00
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В сети появилось сравнение камер Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Угадаете, какой снимает лучше?