В сети появилось сравнение камер Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Угадаете, какой снимает лучше?

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Прошлогодний Google Pixel 3a произвел фурор среди фанатов оригинальной продукции «Корпорации добра». За вполне вменяемый ценник покупатели получали неплохую начинку, быстродействие, регулярные обновления – и это только несколько плюсов смартфона. Однако самой интересной и сильной стороной аппарата стала камера: сочетание качественного модуля и проработанного от Google ПО сделало Pixel 3a почти безальтернативным решением мобильного фотографа на бюджете. Возможно, именно из-за камеры многие пользователи ждали следующее поколение полюбившегося им смартфона.

Учитывая скорое появление Pixel 4a, Сеть не могла скрывать всевозможные слухи, поэтому об аппарате мы уже знаем почти все. Но как же он покажет себя в фотографии? На этот вопрос ответил техно-журналист Хулио Луссон, недавно опубликовавший фотографии, сделанные с помощью новинки. Для большего интереса Луссон сравнил снимки, сделанные на Pixel 4a, с работой камеры Redmi Note 7.

Фотографии, снятые Redmi Note 7, сравнивались с образцами работы камеры Pixel 4a, и очевидно, что новинка от Google была на шаг впереди модели Xiaomi. Правда, необходимо учитывать, что Redmi Note 7 работает на чипсете Snapdragon 660, в то время как Pixel 4a, по слухам, будет основываться на более мощном Snapdragon 730.

Несмотря на более крупный основной датчик Redmi Note 7 на 48 мегапикселей, который, как можно подумать, будет работать лучше, 12-мегапиксельный датчик новинки от Google выдает гораздо более качественные снимки. С точки зрения деталей, общей четкости картинки, динамического диапазона, цвета и уровня шума, образцы Pixel 4a явно лучше.

Камера Redmi Note 7 получила восторженные отзывы на начале продаж – все же технологии не стоят на месте, и то, что удивляло пару лет назад, уже пылится на полке. Так или иначе, возможно, именно благодаря Note 7 в сознании большинства бюджетники перестали ассоциироваться с невразумительной работой камеры. А нам остается дождаться официального старта продаж Pixel 4a и увидеть, есть ли в нем другие плюсы, кроме отличной камеры за приемлемый бюджет.

Источник: androidcommunity.com