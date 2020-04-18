В сети появился максимально правдоподобный рендер будущего iPhone

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Следующий флагманский смартфон от Apple не будет представлен до (в лучшем случае) этой осени, но это не мешает фанатам представлять, как же будет выглядеть свежее поколение iPhone. При помощи недавних утечек энтузиасты представили видео, в котором показан возможный ранний прототип iPhone 12.





Данное видео, размещенное на YouTube, является совместным проектом EverythingApplePro и Макса Вайнбаха, который утверждает, что смог достать закрытые файлы с информацией о дизайне и размерах iPhone 12. Используя эту информацию, блогеры смогли создать 3D-макеты и рендеры iPhone 12. Обе стороны признают, что ранние чертежи, возможно, были завершены только на 70 процентов, но окончательные результаты все еще достаточно убедительны.

Красуясь плоскими гранями, напоминающими внешний вид старого iPhone 5, iPhone 12 будет переходить на более угловатый и «плоский» дизайн.





Просочившиеся файлы позволяют предположить, что разные версии iPhone 12 будут включать в себя слегка модернизированный модуль основной камеры. В версию Pro производитель установит три сенсора с датчиком глубины LiDAR, который Apple недавно добавила в новый iPad Pro, а устройство «попроще» будет оснащаться основным модулем на три сенсора без LiDAR.

Apple также уменьшит рамки экрана и размер «челки». Вместо привычного 2.5D-стекла iPhone 12 будет иметь почти полностью плоский экран, который сравняется с металлическим ободом, очерчивающим дисплей аппарата.

Другие небольшие изменения в дизайне, отмеченные в видео, включают немного увеличенный размер антенны, чтобы обеспечить поддержку 5G на iPhone 12, сдвинутый лоток для SIM-карты, и чуть ниже опущенные кнопки управления, которые должны сделать процесс блокировки смартфона или регулировку громкости немного легче.

Уже несколько месяцев многие инсайдеры утверждают, что Apple подходит все ближе к тому, чтобы создать iPhone без каких-либо отверстий, но это вряд ли произойдет с iPhone 12, так как на видео отчетливо заметен привычный Lightning-порт.





Что касается расцветок, Apple готовит ряд новых оттенков, в том числе светло-голубой, светло-оранжевый и фиолетовый для стандартного iPhone 12, наряду с новым темно-синим цветом для iPhone 12 Pro.

Источник: Gizmochina