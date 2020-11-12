В следующем году выйдут доступные смартфоны с 6 нм чипом Unisoc Tiger T7520

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Unisoc хочет перевести недорогие смартфоны на работу в сетях 5G

Unisoc (ранее Spreadtrum) — чипмейкер, который не занимает значимую долю на рынке процессоров и торгует с максимально нищими производителями смартфонов, не обладающих достаточным объемом средств, чтобы позволить себе создавать приличного уровня устройства. Качество чипов соответствующее, а вот количество глюков в прошивке иногда превышает все разумные пределы.

Компания замахнулась на создание приличной аппаратной платформы Tiger T7520. Сам чипсет был представлен еще в феврале нынешнего года и создан с применением 6-нанометроовго техпроцесса EUV, а также предложит поддержку сетей пятого поколения. Но до сегодняшнего дня ни одна модель с новым чипом на борту так и не вышла.

И вот теперь компания сообщила, что выпуск устройств на базе Tiger T7520 будет организован в следующем году и сам чип ориентирован на установку в относительно недорогих аппаратах, рассчитанных на массовый рынок. По слухам, пионера с Tiger T7520 на борту выпустит компания Hisense.

Сам чипсет обладает восемью вычислительными ядрами: четыре ядра Cortex-A55 и квартет Cortex-A76. Есть 5G‑модем со скоростью передачи данных до 3,25 Гбит/с и графический чип Mali-G57.

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Источник: gizmochina