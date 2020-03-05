В смартфонах Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+ найдено еще одно отличие кроме чипа

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В прошлом месяце состоялась премьера семейства Samsung Galaxy S20 и резкий скачок в нейминге от цифры к 10 к 20 объясняют тем, что это совершенно новые смартфоны: новые дисплеи, новые аппаратные платформы, новый дизайн и новые камеры. Уже по традиции предлагаются флагманы с Snapdragon 865 и Exуnos 990. Как оказалось, помимо процессора в смартфонах есть еще одно принципиальное отличие.









Благодаря утилите AIDA64 выяснилось, что Galaxy S20 и Galaxy S20+ отличаются 12 Мп датчиками изображения в основной камере. А это отличие напрямую зависит от того, какая платформа лежит в их основе. Так, удалось установить, что флагманы на базе Snapdragon 865 предлагают сенсор Sony IMX55. Тогда как модификация с фирменным чипом Exynos 990 получила модуль Samsung ISOCELL S5K2LD.









Есть ли принципиальное отличие в качестве съемки между этими сенсорами, неизвестно. Но скорее всего, по своим возможностям датчики идентичны и их выбор продиктован лучшей оптимизацией работы с избранной аппаратной платформой.





Напомним, что в камерах семейства Galaxy S20 упор сделан на улучшенное качество съемки в темное время суток, на возможность оптического или цифрового зума, а также запись видео в формате 8К.





Источник: twitter.com







